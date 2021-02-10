Samsun'da doktor 1,5 ayda iki kez yakalandığı koronavirüsü yendi

Ortopedi uzmanı doktor, iki kez yakalandığı koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu. Uzman doktor, özellikle yorgunluk ve uykusuzluğun hastalığı daha da etkilediğini söyledi.

Samsun'un Terme Devlet Hastanesi'nde görevli ortopedi uzmanı Dr. Serhan Sezgin'in, 31 Ekim 2020'de yüksek ateş, aşırı terleme gibi şikayetler üzerine yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı.

Evde tedavisine başlanan Sezgin, iyileşmesinin ardından hastanedeki görevine döndü.

İKİNCİ KEZ KORONAYA YAKALANDI

Yaklaşık 1,5 ay sonra halsizlik ve yüksek ateş şikayetiyle yeniden test yaptıran Sezgin'in, ikinci kez koronavirüse yakalandığı belirlendi.

Evde tedavisine başlanan Sezgin, şikayetleri artınca hastaneye yatırıldı. Sezgin, tedavi sürecinin ardından hastalığı ikinci kez yenmeyi başardı.

“İLK YAKALANDIĞIMDA HAFİF ATLATTIM”

Evde 4 günlük tedavi sonucu iyileştiğini belirten Dr. Sezgin, "İlk yakalandığımda hafif atlattım, karantinam sona erince de görevime başladım. 1,5 ay sonra aynı şikayetler yeniden başladı fakat ilk yakalandığım gibi değildi. Ağrılar arttı, arkasından akciğer tutulumu oldu. Günden güne iyi olmayı beklerken, daha farklı şekilde rahatsızlıklar çıktı. Vücutta yorgunluk, halsizlik, ağrı, tansiyon oldu. Evde tedavimi yapamayınca hastaneye yattım." diye konuştu.

“YORGUNLUK VE UYKUSUZLUK DAHA DA ETKİLİYOR”

Sezgin, ikinci kez yakalandığı koronavirüsü bir ay gibi sürede zor atlattığını vurgulayarak, "Çok şükür atlattım. Herhangi bir kronik hastalığım yok ama iki kez koronavirüse yakalandım ve ikinciyi zor geçirdim. Hastanede yoğun olarak çalışınca virüsle daha çok karşılaşıyorsunuz. Yorgunluk, uykusuzluk gibi problemler bu hastalıktan etkilenmeyi daha da artırıyor." ifadelerini kullandı.