İki buçuk yıllık eşinin parasını ve eşyalarını alıp evden kaçtığını iddia eden Sinan Albayrak, “Hatasız kul olmaz, ben hatasını bağışlarım" diyerek çağrıda bulundu.

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan ve 2 buçuk yıl önce bir çocuk annesi K.A. ile evlenen Sinan Albayrak, eşinin evde bulunan 6 bin lira parayı, altınları ve eşyalarını alıp annesinin evine gittiğini iddia etti.

"BENİ MAĞDUR ETTİ"

Albayrak, “Komşu, ev sahibini arıyor. Ev sahibim de beni arayarak ‘evimi boşaltıyorsunuz’ diye sordu. Ben işteyim, çalışıyorum evi boşaltmıyorum dedim. Ben eşimi aradım ‘ne yapıyorsun’ dedim. ‘Çocuğu parkta oynatıyorum’ dedi. Ben de ‘tamam, akşam gelince konuşuruz’ dedim. 'Çocuğu parkta oynatıyorum' diyerek beni kandırdı. Ben de ona inandım. Evde neyim varsa götürmüş. Beni mağdur etti. Bana 500 liralık temizlik malzemesi aldırmıştı, onu bile götürmüş" diye konuştu.

Samsun'da evi terk eden eşine seslendi: Hatasız kul olmaz

"'BENİ DÖVDÜ' DİYE İFTİRA ATTI"

Eşinin darp raporu aldığını belirten Albayrak, "Ben eşimi dövmüşüm, eşim darp raporu almış. Ben hiçbir zaman eşimi dövmedim. Gitmiş iftira atmış bana, 'beni dövdü' diye. Karakoldan ifade vermeye çağırdılar. Gittim polise ifade verdim. Ben de eşimden şikayetçi oldum. 2 ay olacak neredeyse ne emniyetten çağırıyorlar ne de adliyeden" şeklinde konuştu.

"BOŞANMAK İSTEMİYORUM, HATASIZ KUL OLMAZ"

Eşini sevdiğini söyleyen Sinan Albayrak, "Boşanmak istemiyorum. Ben eşimle 2 buçuk senelik evliliğimde ona üniversite okuttum. 20-30 bin lira para harcadım. Çocuğunu da okutuyorum. Ben eşimi çok seviyorum. Hatasız kul olmaz. Ben hatasını bağışlarım.” ifadelerini kullandı.