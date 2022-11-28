Petrol
83.91
-1.68%
Euro
19.3234
-0.43%
Dolar
18.6196
-0.08%
Altın
1.049
-0.21%
Borsa
4874
0.33%
Bitcoin
315.301
0.29%
BTXN Coin
5.87
0.34%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Samsun'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

    Samsun'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.
    • 28.11.2022 - 01:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Samsun'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

    Samsun'un Kavak ilçesi Samsun Ankara karayolu 36. kilometresi Hacılı mevkisinde saat 22.00 sıralarında, Okan Boynukısa idaresindeki 34 CVL 331 plakalı otomobil kavşakta Hamza Gül yönetimindeki 55 LK 316 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

    2 yaralı kurtarılamadı

    Kazada, araç sürücüleri Hamza Gül ve Okan Boynukısa ile Meliha Gül, Nur Çelik, Mustafa Öz, Muhammet Enes Karakaya ve Muhammet Sefa Yolcu yaralandılar.

    Yaralılar, ambulanslarla Kavak Devlet Hastanesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Gazi Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

    Samsun da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı #1

    Soruşturma başlatıldı

    İHA'nın haberine göre, ağır yaralanan araç sürücüsü Hamza Gül (70) ile yanında bulunan Meliha Gül (69) Kavak Devlet Hastanesinde hayatını kaybettiler. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Samsun da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı #2


    Manisa'da oy kavgası yüzünden kaçırılıp darbedildi
    3. Sayfa

    Manisa'da oy kavgası yüzünden kaçırılıp darbedildi

    Hatay'da barışmak için çağırdığı yengesini öldürdü
    3. Sayfa

    Hatay'da barışmak için çağırdığı yengesini öldürdü

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!
    Advertorial

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!

    Görüş Bildir