Samsun'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Samsun'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Samsun'un Kavak ilçesi Samsun Ankara karayolu 36. kilometresi Hacılı mevkisinde saat 22.00 sıralarında, Okan Boynukısa idaresindeki 34 CVL 331 plakalı otomobil kavşakta Hamza Gül yönetimindeki 55 LK 316 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

2 yaralı kurtarılamadı

Kazada, araç sürücüleri Hamza Gül ve Okan Boynukısa ile Meliha Gül, Nur Çelik, Mustafa Öz, Muhammet Enes Karakaya ve Muhammet Sefa Yolcu yaralandılar.

Yaralılar, ambulanslarla Kavak Devlet Hastanesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Gazi Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Soruşturma başlatıldı

İHA'nın haberine göre, ağır yaralanan araç sürücüsü Hamza Gül (70) ile yanında bulunan Meliha Gül (69) Kavak Devlet Hastanesinde hayatını kaybettiler. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.