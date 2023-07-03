Samsun'da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

İHA

Sinop-Samsun kara yolunda, Samsun istikametine seyir halinde olan Ertuğrul E.’nin kullandığı 55 ACT 814 plakalı otomobil, önünde giden Yasin Bircan’ın kullandığı 55 JZ 826 plakalı otomobile arkadan çarptı.

3 kişi yaşamını yitirdi

Kazada hurdaya dönen 55 JZ 826 plakalı otomobilde bulunan Davut Bircan (24) ve Emirhan Bircan (18) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan Mustafa Akyol da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralı sürücüler hastaneye kaldırıldı

Ağır yaralanan otomobil sürücüleri Ertuğrul B. ve Yasin Bircan, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.