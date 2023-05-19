Samsun'da 'fener alayı' yürüyüşü Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 'fener alayı' yürüyüşü düzenlendi. Etkinliği katılan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Bugünü unutmayacağız, bunu nesilden nesile sürdüreceğiz" dedi.

DHA

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yurdun dört bir yanında coşkuyla karşılanmaya başladı..

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 'fener alayı' yürüyüşü düzenlendi. .

Yürüyüş, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Karadeniz Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen halk oyunları ekipleri, izciler, sporcular, belediye bandosu, mehteran takımı, ritim grupları ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Binlerce kişi Türk bayrakları ve meşalelerle yürüdü

Yürüyüş için İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi 56’lar mevkisinde toplanan binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler eşliğinde Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü. Kortejde zaman zaman halk oyunları ekibi gösteri yaptı.

Öğrenciler ise bando eşliğinde marşlar söyledi.

Bakan Muş: Bugünü unutmayacağız

Fener alayında konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Burası Kurtuluş Savaşı’nın simgesi. Yarın da törenler devam edecek. Bugünü unutmayacağız. Bunu nesilden nesile sürdüreceğiz. Verilen mücadele aktarılacak. O gün vatanı kurtarma azim ve kararlılığı vardı, bugün daha ileriye taşıma ve götürme kararlılığı var. Aynı ruh devam edecek" dedi.