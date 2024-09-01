Samsun'da fındık işçilerinin taşındığı minibüs devrildi: 15 yaralı

DHA
Samsun'da akşam saatlerinde Atakum ilçesine bağlı Cami Mahallesi’nde 21 fındık işçisinin taşındığı Ömer K. yönetimindeki 55 AOP 709 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yan yattı.
YARALI 15 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI
Minibüsteki işçilerden 15'i yaralanırken, ihbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazaya ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış