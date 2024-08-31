Samsun'da hafif ticari araç otomobile çarptı: 8 yaralı Samsun’un Alaçam ilçesinde ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

İHA

Samsun-Sinop karayolunda, Sinop istikametine seyir halinde olan Nuri Y. idaresindeki 34 DA 6680 plakalı hafif ticari araç, Yukarı Elma Kavşağı'na dönüş yapmak için sağ şeritte duran Tülay K.'nin kullandığı 55 ALY 570 plakalı otomobile arkadan çarptı.

YARALI 8 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada araç sürücüleri Nuri Y., Tülay K. ve araçlarda yolcu olarak bulunan Yiğit E.K. (15), Aydan K. (24), Elif Y.K.(27), Neriman K. (67), Zeynep Ç. (22), Sündüz Y. (52) ve Özgür İ. (22) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)