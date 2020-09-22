Samsun'da hasta köpek 112'ye sığındı

112 Acil Servis İstasyonu'na sığınan hasta sokak köpeği, sağlık çalışanları ve veteriner hekim tarafından tedavi edildi.

Samsun’un Terme ilçesinde 112 acil servis çalışanları, hasta sokak köpeği için seferber oldu.

112 Acil Servis İstasyonu'nda nöbette olan sağlık çalışanları, kapıda ağlayan bir sokak hayvanı olduğunu fark ettikten sonra veteriner hekim çağırarak köpeği tedavi ettirdi.

HAYATA TUTUNDU

Veterinerle birlikte hasta köpekle ilgilenen sağlık çalışanı Şükrü Özyurt, Emrah Cengiz, Nazlı Korkmaz ve Osman Çalışkan, nabzı düşük olan ve titreyerek acı çeken hasta köpeğe serum ve ilaç vermek için hayvana damar yolu açtılar.

Tüm müdahalelerin veterinerle birlikte yapıldığı sokak hayvanı 112 Acil Servis çalışanları sayesinde tekrar hayata tutundu. Hasta köpeğin ilaçlardan sonraki durumu saatlerce sağlık çalışanları tarafından izlendi.

"BURAYA SIĞINMIŞ OLMASI BİZİ DUYGULANDIRDI"

Sokak hayvanlarına şiddet görüntülerinin son dönemlerde medyaya sıklıkla yansıdığını belirten sağlık personeli Osman Çalışkan, “Hasta bir köpeğin hiç bilmeden sağlık kuruluşuna sığınmış olması bizleri duygulandırdı. Burada önemli olan insanlık, bizler insanlık görevimizi yaptık. Herkesin duyarlı olmasını beklerim. Onların ağzı var dili yok, onlar da bir canlı” dedi.

Tedavi edilen sokak köpeğinin sabah erken saatlerde 112 Acil Servis İstasyonu'ndan sağlıklı şekilde ayrıldığı belirtildi.

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