Samsun’da HES kodu kuyruğu

Kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması getirilmesinin ardından HES kodu almayı bilmeyen vatandaşlar koronavirüse davetiye çıkardı.

Samsun’da çeşitli işlemler için PTT’ye gelen vatandaşlar HES (Hayat Eve Sığar) kodu uygulamasıyla karşılaştı.

Telefonlarını eline alan vatandaşlar HES kodu almak için uğraştı ancak bilgilendirmeler olmasına rağmen başaramadı.

GÖREVLİLER NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI

Görevlilere güçlük yaşatan vatandaşlar, PTT önünde karmaşa yaşanmasına sebep oldu.

Fiziksel mesafeyi sağlayıp ve gelen soruları yanıtlamaya çalışan görevliler, bir yandan da güvenliği ve şubeye girişleri kontrol etmek zorunda kaldı.

UYARIYI KİMSE DİKKATE ALMADI

HES kodunun nasıl alınacağının yanında, fiziksel mesafenin de sağlanması yönünde birçok uyarıda bulundu.

Yine de mesafe çoğu zaman sağlanamadı.

HES kodu almakta en çok zorluk çekenler ise yaşlılar oldu.