Samsun'da iklimlendirme sistemi kurup uyuşturucu üretilen eve baskın

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla yaptıkları mücadele kapsamında, seralarda uyuşturucu madde yapımında kullandıkları skunk bitkisi yetiştirildiği bilgisini aldı.
Alınan istihbarat üzerine Samsun’un Canik ilçesine bağlı Soğuksu Mahallesi’nde oturan eden F.Ç. (26), M.S. (47) ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde laborant olan H.A.'nın (43) evlerine eşzamanlı operasyon düzenlendi.
Çok sayıda uyuşturucu madde ve malzeme ele geçirildi
Evlerde yapılan aramalarda, 2 adet aktif kullanılır vaziyette iklimlendirme sistemi, 1 hassas terazi, 156 gram kubar esrar, 8 kök skunk bitkisi, 25 gram toz esrar, 359 adet 9 milimetrelik tabanca fişeği ve evde uyuşturucu yetiştirmeye yarar çok sayıda aparat, havalandırma sistemi malzemesi ve kimyasal ilaç ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.