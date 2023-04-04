Samsun'da internet sitelerinden sahte parayla alışveriş yapan 2 kişiye ev hapsi

İnternet alışverişlerinde yapılan dolandırıcılık haberlerine bir yenisi daha eklendi.
Samsun'un Atakum ve İlkadım ilçelerinde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz şahıslar internet sitelerinde ikinci el eşya satanlarla irtibata geçip aldıkları eşyaların ücretini öderken gerçek paraların arasına sahte paralar karıştırarak piyasaya sahte para sürdü.
Mağdurların şikayeti üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde takip ve çalışma başlattı.
Olayla ilgili şüpheliler T.Ş. ve A.A. yakalanarak gözaltına alındı.
Yakalanan şüphelilerle birlikte sahte paralar da ele geçirildi
Gözaltına alınan şüphelilerle birlikte 67 adet 200 TL'lik ve 1 adet 50 TL'lik olmak üzere toplamda 13 bin 450 TL sahte banknot, 5 adet sentetik ecza hap ve suçta kullanılan araca takılı başka araca ait 2 adet plaka ele geçirildi.
Ev hapsi verildi
KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 şüpheli, elektronik kelepçe takılarak ev hapsi uygulanmasına karar verilip serbest bırakıldı.