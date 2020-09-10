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    Samsun'da kafasına poşet geçirip gelin ve damada sarıldı

    Kronik hastalığı bulunan Nermin Yücebaş'ın, takı taktıktan sonra kafasına poşet geçirerek gelin ve damada sarılması ilginç görüntüler oluşturdu.
    • İHA
    • 10.09.2020 - 10:02
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    Samsun'da kafasına poşet geçirip gelin ve damada sarıldı

    Samsun’da Samet-Ebru Atsan çiftinin düğün töreni koronavirüs tedbirleri kapsamında bir düğün salonunda yapıldı.

    Gelinin akrabası olan şeker ve tansiyon hastası Nermin Yücebaş (56) ve Altan Yücebaş (58) çifti, takı taktıktan sonra ilginç bir yaklaşım sergiledi.

    KAFASINA POŞET GEÇİRDİ

    Nermin Yücebaş, gelin Ebru Atsan’a sarılarak tebrik etmek istedi. Bu sırada Altan Yücebaş yanında getirdiği yorgan poşetini eşinin kafasından geçirip daha sonra gelin ve damada sarılarak tebrik etmesini sağladı.

    Samsun da kafasına poşet geçirip gelin ve damada sarıldı #1

    "KUCAKLAŞMAK İSTEDİLER"

    Altan Yücebaş, "Gelin ve damat çok yakın akrabamız. Bizi çok seviyorlar. Ben de, eşim de kronik hasta olduğumuz için insanlarla çok yakınlaşamıyoruz. Ben hiçbiriyle kucaklaşmıyorum ama eşimi çok seviyorlar. Eşimi kucaklaşmak istediğini fark ettim. Sordum geline, 'Kucaklamak mı istiyorsun' diye sordum. ’Evet’ dedi. Ben de kucakla dedim. Poşeti çıkartıp hemen eşimin kafasına geçirdim ve kucaklaşmalarını sağladım" dedi.

    Nermin Yücebaş ise"Gelini kucaklamak istedim. Eşim de poşetle gelmişti zaten. Poşeti kafama geçirdi ve ben de gelini kucakladım" diye konuştu.

    Samsun'da kafasına poşet geçirip gelin ve damada sarıldı VİDEO

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    Samsun da kafasına poşet geçirip gelin ve damada sarıldı #3

    Samsun da kafasına poşet geçirip gelin ve damada sarıldı #4

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