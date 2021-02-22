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    Samsun'da kamyonet buzlanma nedeni kayıp devrildi

    Kavşakta buzdan kayan kamyonet devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 22.02.2021 - 17:43
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    Samsun'da kamyonet buzlanma nedeni kayıp devrildi

    Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı eski Makro AVM Kavşağında, bir inşaat firmasına ait Recep Kuru (37) kamyonet kavşakta buzlu yoldan kayarak kaldırıma çarpıp devrildi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Kazada, araç sürücüsü Recep Kuru ile yanında bulunan Zeki Kuru (61) ile Ali Gür (55) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Samsun da kamyonet buzlanma nedeni kayıp devrildi #1

    Samsun da kamyonet buzlanma nedeni kayıp devrildi #2

    Samsun da kamyonet buzlanma nedeni kayıp devrildi #3

    Samsun da kamyonet buzlanma nedeni kayıp devrildi #4

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