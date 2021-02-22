Samsun'da kamyonet buzlanma nedeni kayıp devrildi

Kavşakta buzdan kayan kamyonet devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı eski Makro AVM Kavşağında, bir inşaat firmasına ait Recep Kuru (37) kamyonet kavşakta buzlu yoldan kayarak kaldırıma çarpıp devrildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada, araç sürücüsü Recep Kuru ile yanında bulunan Zeki Kuru (61) ile Ali Gür (55) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.