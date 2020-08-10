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    Samsun'da kanseri yenen çocuk denizde kayboldu

    2 sene önce kan kanserini yenerek hayata tutunan 17 yaşındaki genç, girdiği denizde akıntıya kapılarak kayboldu. Kayıp çocuğu bulmak için çalışma başlatıldı.
    • DHA
    • 10.08.2020 - 18:37
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    Samsun'da kanseri yenen çocuk denizde kayboldu

    Samsun'un Çarşamba ilçesinde 17 yaşındaki Mertcan Yanık, dün öğle saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte denize girdi.

    Bir süre sonra denizde akıntıya kapılarak kaybolan Yanık'ın arkadaşları paniğe kapılarak durumu ekiplere bildirdi.

    KAYIP ÇOCUĞU BULMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    İhbar üzerine sahile gelen Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı kurbağa adamlar, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve itfaiye personeli, Mertcan Yanık’ı bulmak için arama çalışması başlattı.

    Ekiplerin dün gün boyu süren çalışmalarında, bir bulguya rastlanılamadı.

    "KAN KANSERİNİ YENMİŞTİ"

    Hava şartları nedeniyle arama çalışmalarına ara verilmesinin ardından, bu sabah saatlerinde sahile gelen ekipler yeniden çalışmaya başladı.

    "ÜZGÜNÜZ"

    Kayıp gencin amcası Yahya Yanık, "Mertcan 2 sene önce kan kanserini yenmişti. 70-75 kilo civarına çıkmıştı, durumu çok iyiydi. Ama ne yazık ki böyle bir durum yaşandı. Ölüm hepimiz için var, hepimizin gideceği yer orası. Üzgünüz" dedi.

    ACILI BABA ARAMA ÇALIŞMALARINDAN AYRILMADI

    Arama çalışmalarını gözyaşları içinde takip eden baba Hasan Yanık ise, bir an olsun çalışmaların başından ayrılmadı.

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