Samsun'da kayalıktan denize düşen bir kişi yaşamını yitirdi
İlkadım ilçesinde bir şahıs kayalıktan denize düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
- İHA
- 18.08.2021 - 22:06
Samsun'da istenmeyen bir kaza ölümle sonuçlandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Fener Plajı karşısındaki kayalıklarda edinilen bilgiye göre, bir kişi kayalıklardan denize düştü.
İhbarı üzerine olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Gurup Amirliğine bağlı dalgıç polisler sevk edildi.
OLAY YERİNDE ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ
Dalgıç polisler denizde yaptıkları aramada kayalıklardan düştüğü ileri sürülen 44 yaşındaki Mustafa Altuntaş'ı sudan karaya çıkardı.
112 ekipleri tarafından kontrol edilen Altuntaş'ın öldüğü tespit edildi.
Mustafa Altuntaş'ın cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.