Euro
9.9176
0.41%
Dolar
8.4458
0.17%
Altın
485.55
0.3%
Borsa
1.45
-0.83%
Bitcoin
382.020
-0.86%
EXEN Coin
26.45
-2.03%
24ºC
İstanbul
Açık 24 C

    Samsun'da kayalıktan denize düşen bir kişi yaşamını yitirdi

    İlkadım ilçesinde bir şahıs kayalıktan denize düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
    • İHA
    • 18.08.2021 - 22:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Samsun'da kayalıktan denize düşen bir kişi yaşamını yitirdi

    Samsun'da istenmeyen bir kaza ölümle sonuçlandı.

    Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Fener Plajı karşısındaki kayalıklarda edinilen bilgiye göre, bir kişi kayalıklardan denize düştü.

    İhbarı üzerine olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Gurup Amirliğine bağlı dalgıç polisler sevk edildi.

    Samsun da kayalıktan denize düşen bir kişi yaşamını yitirdi #1

    OLAY YERİNDE ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

    Dalgıç polisler denizde yaptıkları aramada kayalıklardan düştüğü ileri sürülen 44 yaşındaki Mustafa Altuntaş'ı sudan karaya çıkardı.

    112 ekipleri tarafından kontrol edilen Altuntaş'ın öldüğü tespit edildi.

    Mustafa Altuntaş'ın cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir