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Samsun'da kısıtlamayı ihlal edip, işlem yapan bekçiye kafa attı

Samsun'da kısıtlamayı ihlal edip, işlem yapan bekçiye kafa attı

sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden H.Y.D., kendisine işlem yapan mahalle bekçisine kafa atıp, kaçtı. Yakalanan şüpheli, kendisini görüntüleyen gazetecilere, 'Sanki biz teröristiz' dedi.