Samsun'da koca vahşeti: Tartıştığı eşini sırtından bıçakladı Samsun'un Kavak ilçesinde 46 yaşındaki Murat D., tartıştığı eşi 32 yaşındaki Yasemin D.'yi sırtından 3 kez bıçaklayarak ağır yaraladı.

DHA

Eş tarafından kadına şiddet olaylarına her geçen gün yeni bir tanesi daha ekleniyor.

Bu kez adres Samsun.

Kavak ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde meydana gelen olayda, Murat D. ile eşi Yasemin D. iddiaya göre ailevi nedenlerle tartışmaya başladı.

Eşini sırtından 3 kez bıçakladı

Çıkan kavgada Murat D., eşi Yasemin D.'yi sırtından 3 kez bıçaklayıp, 5 yaşındaki kızını da alıp, kaçtı. Kavak Devlet Hastanesi'ne ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Yasemin D.'nin ameliyata alındığı ve durumunun kritik olduğu belirtildi.

"Eşyaları kesiyordu, ben de elinden bıçağı alıp onu yaraladım"

Canik ilçesinde gözaltına alınan Murat D. ise ilk ifadesinde, "Eşim eşyaları kesiyordu. Ben de elinden bıçağı alıp, onu yaraladım" dedi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.