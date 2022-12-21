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    Samsun'da köpeğe çarpmamak için yavaşlayan araca otomobil çarptı

    Samsun'da önüne çıkan köpeğe çarpmamak için yavaşlayan otomobile arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
    • 21.12.2022 - 18:07
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    Samsun'da köpeğe çarpmamak için yavaşlayan araca otomobil çarptı

    Samsun'un İlkadım ilçesi Çay Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda meydana gelen olayda, Ufuk Sağlam yönetimindeki 06 AF 5748 plakalı otomobil önüne çıkan köpeğe çarpmamak için yavaşladı.

    Arkadan gelen araç çarptı

    Arkadan gelen Gubse Doğay idaresindeki 55 AFA 321 plakalı otomobile de 06 AF 5748 plakalı otomobile arkadan çarptı.

    Yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı

    Kazada, araç sürücüleri Ufuk Sağlam ile Gubse Doğay ve Burçe Coşkundere Engiz yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

    Samsun da köpeğe çarpmamak için yavaşlayan araca otomobil çarptı #1

    Samsun da köpeğe çarpmamak için yavaşlayan araca otomobil çarptı #2

    Samsun da köpeğe çarpmamak için yavaşlayan araca otomobil çarptı #3

    Samsun da köpeğe çarpmamak için yavaşlayan araca otomobil çarptı #4


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