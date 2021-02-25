Samsun'da koronavirüs pik yapınca vali denetime çıktı

Vali Zülkif Dağlı kentte yaşanan koronavirüs vakalarında yaşanan artış sonrası sahaya inerek denetim yaptı.

Samsun valisi Zülkif Dağlı geçen yılın Aralık ayında koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sonrası korumaları ve fotoğrafçılarla birlikte sahaya inerek denetim yapmıştı.

Şehirde vaka sayılarında yaşanan artış sonrası Vali Dağlı artınca yeniden sahaya indi.

ÇEKİLEN FOTOĞRAFLAR EMNİYETE GİDİYOR

Ekip, yoğunluk yaşanan yerlerin fotoğraflarını çekip anında Vali Dağlı'ya ve emniyet görevlilerine gönderiyor.

Kentin işlek cadde ve sokaklarında polis ekipleri tarafından vatandaşların HES kodu sorgulaması yapılıyor 'riskli' olarak belirlenen vatandaşlar hemen ilgili birimlere yönlendiriliyor.

Ekipler tarafından kalabalık caddelerde yapılan anonslarla vatandaşlar maske ve mesafe konusunda uyarılıyor.

‘’RAKAMLAR HAYLİ AZALMIŞTI’’

Koronavirüs mücadelesinde yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Dağlı, "Aslında daha önceki günlerde geçtiğimiz aylarda kolluk kuvvetlerimiz sağlık çalışanlarımız ve yerel yönetimlerimizin çalışmalarında iyi bir duruma gelmiştik koronavirüsle mücadelede.

Rakamlarımızda hayli azalmıştı, ancak son rakamlar epey yükseldiğini gösteriyor. Burada mücadeleyi elden bırakmayacağız aynı şekilde devam edeceğiz.

Bu neden böyle oluyor? Sağlık Bakanlığı'mızın değerlendirmesi özellikle bir kaç ailenin yoğun olarak bir araya gelmeleri bulaşları artırdığı yönünde.

CENAZELERDE SINIRLANDIRMALARA UYULMUYOR

Ayrıca cenazelerde aslında 30 kişiyle sınırlandırılmasına rağmen çok yoğun bir şekilde hala cenazelere katılınması.

Buradan tüm Samsunlu hemşehrilerimize özellikle belirtmek istiyorum. Birkaç ailenin bir araya gelmek suretiyle özellikle kırsalda mahallelerde bir araya gelip iki üç gün vakit geçirme şeklindeki bu tarza bir son vermemiz gerekiyor kesinlikle.

Cenazelerde katılımın sadece birinci derece yakınlarla sınırlamamız gerekiyor bu çok çok önemli" dedi.