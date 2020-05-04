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    Samsun’da koyun sürüsü caddede görüntülendi

    Samsun'da bir çobanın koyun sürüsünü sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş olan yollardan götürmesi renkli görüntüler oluşturdu.
    • İHA
    • 04.05.2020 - 03:17
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    Samsun’da koyun sürüsü caddede görüntülendi

    Atakum ilçesi Cağaloğlu Bulvarı üzerinde önceki gece yüzlerce koyun görüldü.

    Sahur için ayakta olan vatandaşlar gördükleri yollarda gördükleri koyun sürüsüyle şaşkına döndü. Telefona sarılarak bu anları kaydettiler.

    Samsun’da koyun sürüsü caddede görüntülendi

    GECENİN SESSİZLİĞİNDE KOYUN MELEMELERİ ZİL SESLERİ

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