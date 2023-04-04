Samsun'da kumar oynayan 10 kişiye ceza yağdı Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 10 kişiye toplam 40 bin 550 TL para cezası uygulandı.

DHA

Samsun'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kumar oynatıldığı belirtilen kıraathaneye baskın yaparak 10 kişiyi yakaladı.

Çarşamba ilçesine bağlı Ağcagüney Mahallesi’nde M.A.'nın (52) ruhsatı olmayan kıraathanesinde kumar oynattığı ihbarını aldı.

Yapılan çalışmanın ardından düzenlenen operasyonda, işletmeci M.A. ile H.Ç. (60), N.S. (64), M.S. (56), H.Ç. (40), H.G. (47), S.K. (51), M.B. (44), E.G. (45) ve O.K’nin kumar oynadıkları tespit edildi.

Toplamda 40 bin 550 lira ceza uygulandı

Kumar masasındaki iskambil kağıtları, oyun adisyonu ve 1700 TL’ye el konuldu. Kumar oynayan 10 şüpheliye kişi başı 4 bin 55 TL olmak üzere 40 bin 550 TL idari para cezası uygulandı.

İşletme sahibi M.A. hakkında ayrıca ‘Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama’ suçundan adli işlem başlatıldı.