Samsun'da lokantada çıkan yangın evlere de sıçradı

İHA
Samsun'un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarında gece saat 00.30 sıralarında ciğerci lokantasının mutfağında yangın çıktı.
Alevler evleri de sardı
Çıkan yangın işyerini sardı ve alevler lokantanın üstündeki evlere sıçradı.
Alevleri geceyi aydınlattığı yangının fark edilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi.
Yangın kontrol altına alındı
Yangında ölen ve yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına alıp söndürdü . Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.