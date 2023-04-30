Samsun'da lokantada çıkan yangın evlere de sıçradı Samsun'da bir ciğerci lokantasından yangın çıktı. Çıkan yangında alevler üst kattaki evlere de sirayet etti. Yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

İHA Samsun'un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarında gece saat 00.30 sıralarında ciğerci lokantasının mutfağında yangın çıktı. Alevler evleri de sardı Çıkan yangın işyerini sardı ve alevler lokantanın üstündeki evlere sıçradı. Alevleri geceyi aydınlattığı yangının fark edilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yangın kontrol altına alındı Yangında ölen ve yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına alıp söndürdü . Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.