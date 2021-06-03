Samsun'da mahkeme salonunun fotoğrafını çeken genç tutuklandı

Samsun'da bir cinayet davasının görüldüğü mahkeme salonundaki tutukluların görüntüsünü çeken genç, polisin uyarmasına karşılık mukavemette bulununca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun Adliyesi’nde bulunan 4. Ağır Ceza Mahkemesinde meydana geldi.

KAPIDAN TUTUKLULARIN FOTOĞRAFINI ÇEKTİ

Mahkemede görülen bir cinayet davasıyla ilgili duruşma salonunun kapısında içerideki tutuklu sanıkların cep telefonu ile fotoğrafını çektiği iddia edilen 22 yaşındaki B.A.’yı fark eden duruşmada görevli polis memurları kendisini uyarıp görüntüleri silmesini istedi.

POLİS MEMURLARINA SALDIRDI

Bu sırada B.A. polise mukavemette bulunulup saldırdığı iddiasıyla adliye polisi tarafından gözaltına alındı.

Savcıya ifade veren B.A. tutuklanması talebiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.