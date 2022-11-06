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    Samsun'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

    Samsun'un Bafra ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
    • 06.11.2022 - 00:03
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    Samsun'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

    Samsun-Sinop karayolunda, Bafra istikametine seyir halinde olan Özay Zengin idaresindeki 55 TL 656 plakalı otomobil ile Altınay Kavşağı’ndan dönüş yapan İbrahim Yılmaz’ın kullandığı 55 AGR 441 plakalı minibüs çarpıştı.

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    İHA'nın haberine göre, kazada sürücüler ile birlikte yolcu Utku Atacan yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Kazayla ilgili inceleme sürüyor

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