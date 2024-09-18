Samsun'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
İHA

Samsun'un Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi Atatürk Bulvarı 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu kavşağında saat 22.00 sıralarında, Mahmut S. idaresindeki 55 M 5716 plakalı dolmuş minibüs, kavşakta yolu karşıya geçmek isteyen Songül T. yönetimindeki 34 RP 0751 plakalı otomobil ile çarpıştı.

YARALI 5 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

Kazada otomobil sürücüsü Songül T. ile minibüste bulunan 4 yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Fatih Yıldırım
Editör