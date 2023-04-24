Samsun'da nisan yağmurları: 73,3 kilo yağış düştü Nisan yağmurlarının etkisi altında olan Samsun'a son 4 günde 73,3 kilo yağış düştü. Yağışlı havanın hafta sonuna kadar süreceği tahmin ediliyor.

İHA

Bir süredir yağışlı havanın etkisinde bulunan Samsun, son 4 günü yağmurlu geçirdi.

20 Nisan'da 13,2 kilo, 21 Nisan'da 21,4 kilo, 22 Nisan'da 10,2 kilo, 23 Nisan'da 4,1 kilo ve 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan gece de metrekareye 24,4 kilo yağış düşen kent, 24 Nisan saat 06.00'dan sonraki veriler hariç son 4 günde toplam 73,3 kilo yağış aldı.

Hafta sonuna kadar sürecek

Yağışlı havanın hafta sonuna kadar süreceğini tahmin eden Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, uyarılarda bulundu.

Açıklamada, şöyle denildi:

Yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ile 4 derece altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise kuzey ve batılı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Çevre illerde de etkili olacak

Uzmanlara göre kentte hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin 2 ya da 4 derece altında seyredecek.

Hafta içi en yüksek gündüz sıcaklığının 18 derece, en düşük gündüz sıcaklığının ise 13 derece olması bekleniyor.

Yağışların Samsun'un çevre illerinde de etkili olması tahmin ediliyor.