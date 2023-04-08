Samsun'da nisan yağmurları şiddetini artırdı: Karadeniz'in mavi suları kahverengiye döndü Türkiye genelinde etkili olan yağmur, Samsun'da da yüzünü gösterdi. Son 3 günde metrekareye 70 kilogram yağışın düşmesiyle Karadeniz çamura bulandı.

İHA

Yurdun büyük bir bölümünde sağanak yağış devam ediyor.

Yağmur, birçok kentte olumsuzluklara yol açarken bazı illerde de yüzleri güldürdü.

Kurak geçen kış mevsiminin ardından barajlar sinyal vermeye başlamıştı. Şiddetli yağışların ardından barajlarda su seviyesi yükseldi.

Öte yandan Samsun'da da son 72 saatte metrekareye 70 kilogram yağış düştüğü belirlendi.

Çamura bulandı

Yağmur nedeniyle debileri yükselen akarsular çamur rengini aldı. Çamur akan akarsular, Karadeniz'in mavi renginin kahverengiye dönmesine neden oldu.

Ufuk çizgisinde deniz mavi rengini korurken, drone ile havadan görüntülen Karadeniz'de mavi ile kahverenginin kesiştiği noktalar renkli görüntüler oluşturdu.

"Doğanın erozyona uğramasından kaynaklı oluşuyor"

Yağmur yağmadan önce Karadeniz'in sularının mavi olduğunu ifade eden İbrahim Aydın, şu ifadeleri kullandı:

Tabiatın erozyona uğramasından dolayı oluyor. Toprak eskiyor ve gittikçe parçalanmaya neden oluyor. Bu durumda denizde çamurlanmaya sebep oluyor. Başka bir açıklaması yok, bu doğal bir durumdur. Doğanın erozyona uğramasından kaynaklı oluşuyor. İnsanlar nasıl yaşlandığı zaman ölüyorsa tabiat da aynı kanunla hareket ediyor. Yani bu denizlerin çamurlanması doğal bir olaydır.

"Doğa ve tabiatta böyle şeyler oluyor"

Vatandaş Eymen Tekcan, “Böyle olayların olması çok normal. Doğa ve tabiatta böyle şeyler oluyor. Bu yağışlar nisan ayı yağmurları sonuçta. Denizin bazen böyle kısa süreli çamurlanması doğadan kaynaklanan normal bir olaydır.” diye konuştu.

"Bu sefer çok yerde böyle olmuş"

Mustafa Kadim ise, “Bu kadar çamurlandığını görmemiştim. Bu sefer çok yerde böyle olmuş. Demek ki çok yağmur yağışından dolayı böyle olmuş. Ama herhangi bir koku yok. Pek bir sorun yok, biz alışkınız böyle şeylere. Görüntüsü haricinde etkileyen kötü bir durum yok.” şeklinde konuştu.

Hafta içi yağmur yeniden gelecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre pazar günü hava çok bulutlu, pazartesi günü en düşük sıcaklık 9 derece sağanak yağışlı, salı günü en düşük sıcaklık 9 derece gök gürültülü ve sağanak yağışlı, çarşamba günü ise en düşük sıcaklık 8 derece sağanak yağışlı olması tahmin ediliyor.