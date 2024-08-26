Samsun’da otomobil bisikletliye çarptı: 1 ölü Samsun’da yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İHA

Samsun’un Terme ilçesi Yalı Mahallesi'nde, bisikletiyle yolun karşısına geçmekte olan Niyazi Akbulut’a, Samsun-Ordu karayolu üzerinde seyir etmekte olan Ö.A. idaresindeki 55 AKC 400 plakalı otomobil çarptı.

BİSİKLETLİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekipleri tarafından Niyazi Akbulut’un olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Niyazi Akbulut’un cansız bedeni Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Önce olay yerinden kaçan araç sürücüsü Ö.A. ise daha sonra polise teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)