Samsun'da otomobil takla attı: 1 ölü

İHA
Samsun'da Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi 802. Sokak'ta, Sebahattin Köse (73) idaresindeki 34 EKV 773 plakalı otomobil, yokuş aşağı seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla attı.
SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ
Kazayı gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Takla atan otomobilden çıkarılan sürücü sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.
Otomobil kullanılamaz hale gelirken, sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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