Samsun'da otomobilin çarptığı engelli yaya ağır yaralandı Samsun'un Çarşamba ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan zihinsel engelli 53 yaşındaki Aziz Cenikli, hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

DHA

Samsun'da feci kazada, engelli kişi ağır yaralandı..

Çarşamba ilçesine bağlı Çarşamba-Salıpazarı karayolunda meydana gelen olayda, Salıpazarı istikametine seyir halinde olan 63 yaşındaki C.Y. yönetimindeki 55 FC 022 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen zihinsel engelli Aziz Cenikli’ye çarptı.

Ağır yaralanan yayanın hayati tehlikesi sürüyor

İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri ağır yaralanan Aziz Cenikli’yi ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Cenikli'nin, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.