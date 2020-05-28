Samsun'da otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

Kaza sonucu otomobillerden biri ortadan ikiye bölünürken, 2'si ağır 5 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Atakum ilçesinde O.G. (21) idaresindeki 55 PS 556 plakalı otomobil ile E.V. (29) yönetimindeki 55 HY 249 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle 55 HY 249 plakalı otomobil, ikiye bölündü.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada araç sürücüleri O.G ve E.V ile A.K (22), M.F.B (23) ve T.K (34) yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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YARALANAN 2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

İkiye bölünen aracın sürüsü E.V.'nin Samsun'un Ladik ilçesinde muhtar olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu, aynı araçta bulunan T. K.'nin de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.