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- Samsun'da otomobiller çarpıştı: 5 yaralı
Samsun'da otomobiller çarpıştı: 5 yaralı
- İHA
- 28.05.2020 - 09:47
Samsun'un Atakum ilçesinde O.G. (21) idaresindeki 55 PS 556 plakalı otomobil ile E.V. (29) yönetimindeki 55 HY 249 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle 55 HY 249 plakalı otomobil, ikiye bölündü.
5 KİŞİ YARALANDI
Kazada araç sürücüleri O.G ve E.V ile A.K (22), M.F.B (23) ve T.K (34) yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Samsun'da otomobiller çarpıştı: 5 yaralı ViDEO
YARALANAN 2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR
İkiye bölünen aracın sürüsü E.V.'nin Samsun'un Ladik ilçesinde muhtar olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu, aynı araçta bulunan T. K.'nin de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.