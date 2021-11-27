Samsun'da Roma dönemine ait sikkeler ele geçirildi
İlkadım ilçesinde Valilik ve İl Jandarma Komutanlığı, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 606 adet sikkeyi ele geçirerek, 10 kişiyi de gözaltına aldı.
- İHA
- 27.11.2021 - 02:32
Samsun'un İlkadım ilçesinde tarihi eser niteliği taşıyan eşyalar ele geçirildi.
606 ADET SİKKE ELE GEÇİRİLDİ
Valilik ve İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışma sonucunda; 3 Kasım’da İlkadım ilçesinde 5 şüpheli şahıs, 16 Kasım’da Ladik ilçesinde 2 şüpheli şahsın evinde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 606 adet sikke ele geçirildi.
10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Kavak ilçesinde 3 şüpheli şahıs 26 Kasım’da kaçak kazı yaptıkları esnada 1 adet arama dedektörü, 1 adet matkap ucu, 1 adet kürek, 2 adet kazma, 1 çift çizme, 10 metre uzunluğunda halat ve 1 adet kova ile birlikte yakalandı.
3 olayda toplam 10 şüpheli şahıs gözaltına alındı.