Samsun'da Roma dönemine ait sikkeler ele geçirildi

İlkadım ilçesinde Valilik ve İl Jandarma Komutanlığı, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 606 adet sikkeyi ele geçirerek, 10 kişiyi de gözaltına aldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde tarihi eser niteliği taşıyan eşyalar ele geçirildi.

606 ADET SİKKE ELE GEÇİRİLDİ

Valilik ve İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışma sonucunda; 3 Kasım’da İlkadım ilçesinde 5 şüpheli şahıs, 16 Kasım’da Ladik ilçesinde 2 şüpheli şahsın evinde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 606 adet sikke ele geçirildi.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kavak ilçesinde 3 şüpheli şahıs 26 Kasım’da kaçak kazı yaptıkları esnada 1 adet arama dedektörü, 1 adet matkap ucu, 1 adet kürek, 2 adet kazma, 1 çift çizme, 10 metre uzunluğunda halat ve 1 adet kova ile birlikte yakalandı.

3 olayda toplam 10 şüpheli şahıs gözaltına alındı.