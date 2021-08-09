Samsun Terme'de etkili olan sağanak sonrası, ilçe merkezinden geçen Terme Çayı'nın sürüklediği odun ve çalılar, bazı vatandaşlar tarafından toplandı.

Terme'de dün akşam saatlerinde etkili olan yağış sonrası Terme Çayı kritik seviyeye yükseldi.

TERME ÇAYI, ODUN VE ÇALILARI SÜRÜKLEDİ

Gün içinde devam eden yağışlar Terme Çayı'nı daha da şiddetlendirdi. Önüne ne kattıysa götüren çay, çevredeki odun parçalarını, çalılıkları beraberinde sürükledi.

Özellikle Çangallar Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar bu durumu fırsat bilerek kışlık odun ihtiyacını gidermek amacıyla çayın getirdiklerini topladı.

Samsun'da sağanak yağış sonrası Terme Çayı'ndan odun toplandı VİDEO

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"ELİMİZDEKİ KANCALARLA TOPLUYORUZ, BAZILARI AKINTIYA ATLIYOR"

Bu durumun her sene yaşandığını belirten Çangallar Mahallesi sakinlerinden Hayati Toprak, "Her sene bu 7'nci ile 8'inci ay arası bu sel gelir. Bizim maddi durumumuz biraz zayıf. Mecburen tutuyoruz. Böyle odunlar kenarlara geliyor. Çocuklarla beraber onları alıyoruz. Tutuğumuzu kışlık odun yapıyoruz. Bazıları eskiden beri gelenek yapmışlar. Yüzmesini biliyorlar, akıntıya atlıyorlar. Biraz da şov olsun diye yapıyorlar herhalde. Biz korkuyoruz içine girmeye. Bazen odun tutarken yuvarlanıp gidiyoruz. Elimizde bulunan kancalarla topluyoruz" dedi.

"BOYDAN BOYA HERKES TOPLUYOR"

Mahalle sakini Bedirhan Bakırcı ise "Dün akşamdan beri çok yoğun bir yağmur var. Bugün bir sel felaketi oldu. Elimizde tuttuğumuz kancalarla gelen odunları yakıyoruz. Kışın bu odunları yakıyoruz. Boydan boya herkes topluyor" diye konuştu.