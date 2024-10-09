Samsun'da sağlık çalışanının organları 4 kişiye umut oldu

İHA

Sinop'ta çalıştığı esnada baygınlık geçiren sağlık çalışanı P.Ö., 1 Ekim'de Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü sırada P.Ö.'nün beyin ölümünün gerçekleşti. OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Organ ve Doku Nakli Birimi ekiplerinin görüştüğü ailesi, organlarını bağışlama kararı aldı.

ORGANLARI 4 KİŞİYE NAKLEDİLECEK

OMÜ Organ Nakli Koordinatörü Hemşire Birgül Tan, sağlık çalışanının yaşarken bağışçı olmak istediğini söyledi. P.Ö.'nün beyin ölümünün dün gerçekleştiğini belirten Tan, "Yapılan görüşmede, aile zaten bağışçı olduğunu da bildiği için sağ olsunlar organlarını bağışladı. Kalp İstanbul'a gitti. Karaciğer, Ankara'ya, böbreğin biri Erzurum Atatürk Üniversitesi'ne gönderildi. Böbreğin diğerini de OMÜ'de nakledeceğiz." dedi.

Samsun Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Dr. Mehmet Kazak ise beyin ölümü gerçekleşen donörün ailesine onurlu davranış sergiledikleri için teşekkür etti.

"ORGAN YETMEZLİĞİ TÜRKİYE'DE EN ÖNEMLİ SAĞLIK SORUNLARININ BAŞINDA GELİYOR"

Mehmet Kazak şunları söyledi: