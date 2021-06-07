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Samsun'da sahte banka görevlisi, 25 bin lira dolandırdı

Samsun'da sahte banka görevlisi, 25 bin lira dolandırdı

Samsun'da bir şahıs, kendisini banka görevlisi olarak tanıtan kişi tarafından toplam 25 bin 132 lira dolandırıldı.