Samsun'da sahte banka görevlisi, 25 bin lira dolandırdı
Samsun'da bir şahıs, kendisini banka görevlisi olarak tanıtan kişi tarafından toplam 25 bin 132 lira dolandırıldı.
- İHA
- 07.06.2021 - 17:27
- Güncelleme : 07.06.2021 - 17:32
Samsun’un Ladik ilçesinin Arslantaş Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 31 yaşındaki İ.T.’yi telefonla arayan kimliği belirsiz dolandırıcı, kendisini banka görevlisi olarak tanıttı.
KİMLİK BİLGİLERİ VE ŞİFRELERİNİ ALARAK 25 BİN LİRASINI ÇALDILAR
İ.T.’nin kimlik bilgilerini ve şifresini alan dolandırıcı, hesabından 5 bin 132 lira parayı çekti, ayrıca 20 bin lira da kredi kullandırıp bu parayı da aldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Dolandırıldığını anlayan İ.T., jandarmaya şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.