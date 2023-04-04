Samsun'da sahte para operasyonu: 2 gözaltı Samsun'da piyasaya sahte para sürmek isteyen 2 zanlı yakalandı, araçtan sahte basılan paralar çıktı.

AA

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ve Atakum ilçelerinde piyasaya sahte para sürmeye çalışan bir şüpheliyi tespit etti.

Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda düzenlenen operasyonda 2 şüpheli bir araçta yakaladı.

Ele geçirilenler

Araçta arama yapan ekipler, 67 adet 200 liralık ve 1 adet 50 liralık olmak üzere toplam 13 bin 450 lira sahte banknot, 5 sentetik ecza hapı ile suçta kullanılan araca takılı başka araca ait 2 plaka ele geçirdi.

Gözaltına alınan T.Ş. ile A.A. hakkında, "parada sahtecilik", "resmi belgede sahtecilik" ve "uyuşturucu madde bulundurmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.