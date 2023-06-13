Samsun'da sel felaketi Sabaha karşı sağanağın etkili olduğu Samsun’da; dereler taştı, yollar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerindeki tüm okullarda, Tekkeköy ilçesinde de bugün taşımalı eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

İHA

İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi, haziran ayını su baskınlarıyla geçiriyor.

Yoğun yağış alan iller sel felaketleriyle karşı karşıya kalabiliyor.

Samsun da bu ekstrem hava olaylarının etkisinde kaldı.

Alt geçitler göle döndü

Kentte sabaha karşı sağanak etkili oldu, birçok noktada su baskınları yaşandı.

Sağanak nedeniyle caddeler dere gibi aktı, kaldırımlar çöktü, alt geçitler göle döndü.

Bazı araçlar sel sularında mahsur kaldı.

Sel yine sanayi bölgesini vurdu.

Ev ve iş yerlerini su bastı

Bazı bölgelerde ise evlerin bodrum katlarını ve iş yerlerini su bastı.

Özellikle Canik ilçesi Belediyeevleri Kavşağı'nda yollar, su ile kaplandı.

Bölgede sürücüler, araçları ile ilerlemekte güçlük çekti.

Dereler taştığı ilçede ekipler, su baskınlarına karşı çalışma başlattı.

Taksici mahsur kaldı

İlkadım ilçesinde de otogara yolcu götürüp geri dönen taksi şoförü Hasan Balcıoğlu, selde mahsur kaldı.

Sürücü, bir süre aracın içerisinde kurtarılmayı bekledi.

Su seviyesi yükselince aracın üzerine çıkan sürücü, korku dolu anlar yaşadı.

Balcıoğlu, su seviyesi biraz düşünce de kendi imkanları ile yürüyerek sudan çıktı.

Eğitime 1 günlük ara

Öte yandan Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bazı ilçelerde eğitime ara verdi.

Buna göre İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerindeki tüm okullarda, Tekkeköy ilçesinde de bugün taşımalı eğitime ara verildiği öğrenildi.

İstinat duvarı yıkıldı

Atakum ilçesinin Mimar Sinan Mahallesi'nde ise bir binanın istinat duvarı yıkıldı.

3 otomobil duvarın altında kaldı.

"7-8 mahallede su baskını var"

Selden etkilenen yerlerde incelemelerde bulunan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, “Atakum'a ciddi bir yağmur yağdı. İklimler artık değişti. İlçemizin tüm merkez mahallelerinde su baskınları var. Bodrum katları suyla doldu, istinat duvarı çöken yerler var. Yaralı ve can kaybıyla ilgili şu anda bir şey biz ulaşmadı. Selin etkilerini silmeye çalışıyor. Sadece bana ulaşan bilgilere göre Atakum'da 7-8 mahallede su baskını var.” diye konuştu.