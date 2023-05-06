Samsun'da seyir halindeki otobüste düşen yaşlı kadın yaralandı

İHA
Samsun'da yaşanılan olayda, dengesini kaybeden yaşlı kadın düştü.
Baruthane ve Kalkanca mevkilerine hizmet veren E3 numaralı otobüste meydana gelen olayda, 70’li yaşlarda olduğu tahmin edilen yaşlı kadın, halk otobüsü seyir halindeyken düştü.
Yaralanan yaşlı kadın için otobüsün içindeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.
Yaşlı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı
İlkadım ilçesi Gençlik Parkı mevkisinde bekleyen otobüsün bulunduğu yere giden ambulans ekipleri yaralıyı sedye ile ambulansa taşıdı.
Yaşlı kadın, sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.