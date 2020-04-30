Samsun'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Çocuklarının küfür ettiği gerekçesiyle anne ve babaya pompalı tüfekle ateş açan şahıs gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde Huriye ve Sabri Karadeniz çiftinin oğlu, iddiaya göre Sultan K.'ye küfür etti.

Sultan K. de pompalı tüfeğini alıp, akrabası olan ailenin evine gitti.

"OĞLUNUZU BANA GETİRİN"

Sultan K., kapıyı açan Sabri Karadeniz'e, "Oğlunuzu buraya getirin, bana küfür etti." dedi.

Aile ve kadın arasında çıkan tartışmada, Sultan K., Sabri ve Huriye Karadeniz çiftine ateş açtı.

ANNE HAYATINI KAYBETTİ, BABA AĞIR YARALI

Saldırı sonucu yaralanan çift yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi üzerine Huriye Karadeniz'in hayatını kaybettiğini belirlendi.

Ağır yaralanan Sabri Karadeniz ise Eğitim Araştıma Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.

YAKALANAN ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Pompalı tüfeği binanın arkasına atıp kaçan Sultan K., İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yakalandı.

Şüpheli sağlık kontrolünün ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu'nda sorguya alındı.

Polis ekiplerince soruşturma sürüyor.