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    Samsun'da silahlı saldırı: 2 yaralı

    Samsun'da kahvehane önünde silahlı saldırıya uğrayan genç ile olay yerinde bulunan yaşlı adam vurularak hastanelik oldu.
    • 15.11.2022 - 22:17
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    Samsun'da silahlı saldırı: 2 yaralı

    Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bu akşam, kahvehane önünde silahlı saldırıya uğrayan S.T. (32) karnından ve sol kolundan vurularak ağır yaralandı.

    Silahlı saldırı

    Silahlı saldırı sırasında olay yerinde bulunan F.Ç.'de (60) kazara çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelik oldu.

    S.T. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alınırken, kazara vurulan F.Ç. ise Gazi Devlet Hastanesinden tedavi altına alındı.

    Samsun da silahlı saldırı: 2 yaralı #1

    Hayati tehlikesi var

    İHA'nın haberinhe göre, S.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Ö.K. ise olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Samsun da silahlı saldırı: 2 yaralı #2


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