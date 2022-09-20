Samsun'da silahlı saldırı şüphelisi çatıdan çatıya geçerken yakalandı

Samsun'da silahlı saldırı düzenlediği 2 kişiyi yaraladıktan sonra bir binanın çatısına saklanan Mustafa A., başka bir binanın çatısına geçmek isterken yakalandı.

Saat 18.00 sıralarında Samsun'un İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bir kafede oturan N.Y. (32) ve M.C.B. (25), aralarında husumet bulunan Mustafa A.'nın silahlı saldırısına uğradı.

Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Mustafa A. ise motosikletle kaçtı.

Bir binanın çatısında saklandığı öğrenildi

İlkadım Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, şüphelinin Kılıçdede Mahallesi’nde bir binanın çatısında saklandığı bilgisine ulaştı.

Başka bir çatıya atlarken yakalandı

Ekiplerin binanın etrafını sardığını fark eden şüpheli, başka bir binanın çatısına atlamaya çalışırken polis tarafından yakalandı. Şüpheliye ait olduğu değerlendirilen tabancaya ise itfaiye yardımıyla el konuldu.

DHA'nın haberine göre, gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.





