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    Samsun'da, su birikintisine düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

    Bafra ilçesinde evlerinin yanındaki su birikintisine düşen Nisanur Yılmaz, yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 02.11.2020 - 19:28
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    Samsun'da, su birikintisine düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

     

    Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Karıncak Mahallesi'nde, 2 yaşındaki Nisanur Yılmaz’ın kaybolduğunu fark eden ailesi, evin çevresini aramaya başladı.

    Evin yanındaki su birikintisine bakan aile, minik çocuğun cansız bedenini gördü.

    Sinir krizi geçiren aile, kızları Nisanur'u bulunduğu yerden çıkardı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil sağlık ekipleri, çocuğun öldüğünü belirledi. Nisanur'un cansız bedeni, savcı tarafından incelendikten sonra hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Samsun da, su birikintisine düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti #1

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