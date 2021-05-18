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    Samsun'da taksiden kaçak göçmen çıktı

    Samsun'un İlkadım ilçesinde, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 7 Afganistan uyruklu yakalandı.
    • AA
    • 18.05.2021 - 15:27
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    Samsun'da taksiden kaçak göçmen çıktı

    Samsun İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Samsun-Ankara kara yolu uygulama noktasında, iki taksiyi durdurdu.

    Yolcuların kimlik kontrolünü yapan ekipler, araçlardaki 7 Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirledi.

    RİZE'YE GİDECEKLERDİ

    Yabancı uyruklular, işlemleri için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi, sürücüler ise İlyasköy Polis Merkezine götürüldü.

    Ankara'dan yola çıkan Afganistan uyrukluların Rize'ye gitmeye çalıştıkları öğrenildi.

    Afgan

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