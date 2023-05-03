Samsun'da tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şahıs tutuklandı Samsun'da tartıştığı genci sırtından bıçakla yaralanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA

Samsun'da yaşanılan tartışma sonrası çıkan kavgada kan aktı..

İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde bulunan bir oto yıkama önünde meydana gelen olayda, 26 yaşındaki K.C.T. ile daha önce aynı iş yerinde birlikte çalıştığı 19 yaşındaki L.K. arasında tartışma çıktı.

Sırtından bıçakalayarak yaraladı

K.C.T., L.K.'yi bıçakla sırtından yaraladı.

Yaralı şahıs ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan K.C.T., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Tutuklandı

Nöbetçi mahkemeye ifade veren K.C.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.