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    Samsun'da tatlı istiyoruz diye pastaneye giren şahıslar kavga çıkardı

    Samsun'da geldikleri pastanede tatlı istediklerini söyleyen şahıslar, olay çıkartıp işyeri sahibi ve oğullarına saldırdı.
    • İHA
    • 17.04.2021 - 21:32
    • Güncelleme : 17.04.2021 - 21:43
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    Samsun'da tatlı istiyoruz diye pastaneye giren şahıslar kavga çıkardı

    Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, İ.K.'ye ait pastaneye gelen şahıslar önce araçlarının kaza yaptığını, daha sonra da tatlı alacaklarını söyledi.

    İŞ YERİ SAHİBİNE VE OĞLUNA SALDIRDI

    Birden tehdit savurup işyeri sahibi İ.K. ve 2 oğluna yumruklarla saldırdıkları ileri sürülen kimliği belirsiz şahıslar ortalığı savaş alanına çevirdiler. Oğulları ve kendisi darp edilen İ.K. bu sırada eline geçirdiği bıçak ile saldırganlardan birini sırtından bıçakladı. Saldırganlar işyerinden dışarı çıkan İ.K.'nin üzerine araç sürüp kaçtılar.

    Samsun'da tatlı istiyoruz diye pastaneye giren şahıslar kavga çıkardı VİDEO

    SIRTINDAN BIÇAKLANAN GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI

    Pastanedeki kavgada sırtından bıçaklanan 23 yaşındaki A.K. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek tedavi altına alındı. İ.K. ve çocukları da darp sonucu yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis olay yerinde bulunan bir araçta 1 adet pompalı tüfek ile yola saçılan 4 adet tüfek fişeği ele geçirdi.

    Samsun da tatlı istiyoruz diye pastaneye giren şahıslar kavga çıkardı #1

    "TANIMIYORUM, BİRDEN SALDIRDILAR, ARAÇLARDAN BİRİYLE KAÇTILAR"

    Pastane sahibi İ.K., "Pastaneye gelen tanımadığım şahıslar önce kaza yaptıklarını söylediler. 'Geçmiş olsun' dedik. Tatlı alacaklarını söylediler. İki ayrı araçla geldiler. Pastanede bize saldırdılar. Şahısları tanımıyorum. Neden saldırdıklarını bilmiyorum. Bende bu sırada elime geçirdiğim bıçakla bir kişiyi yaraladım. İki araçla gelmişler. Araçlardan biri ile kaçtılar, diğer aracı bıraktılar" dedi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Samsun da tatlı istiyoruz diye pastaneye giren şahıslar kavga çıkardı #2

    Samsun da tatlı istiyoruz diye pastaneye giren şahıslar kavga çıkardı #3

    Samsun da tatlı istiyoruz diye pastaneye giren şahıslar kavga çıkardı #4

    Samsun da tatlı istiyoruz diye pastaneye giren şahıslar kavga çıkardı #5

    Samsun da tatlı istiyoruz diye pastaneye giren şahıslar kavga çıkardı #6

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