Samsun'da trafik denetimini görenler, cam filmlerini sökmeye çalıştı

Samsun'da modifiyeli araçlarla alakalı gerçekleştirilen uygulamada, 14 araç sürücüsüne toplam 12 bin 482 TL ceza yazıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesinde 1 saat süren trafik uygulaması yaptı.

12 BİN 482 LİRA CEZA YAZILDI

Toplam 32 aracın durdurularak incelendiği uygulama sonucu 14 araç sürücüsüne toplam 12 bin 482 TL ceza yazıldı.

BAZI SÜRÜCÜLER FİLMLERİNİ SÖKTÜ

Uygulama sırasanda bazı kişiler cam filmlerini söktü, bazıları ise cezaya itiraz etmeye çalıştı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, trafikte yapılan denetimlerin sürdürüleceği belirtildi.





































