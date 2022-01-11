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    Samsun'da trafik denetimini görenler, cam filmlerini sökmeye çalıştı

    Samsun'da modifiyeli araçlarla alakalı gerçekleştirilen uygulamada, 14 araç sürücüsüne toplam 12 bin 482 TL ceza yazıldı.
    • DHA
    • 11.01.2022 - 17:36
    • Güncelleme : 11.01.2022 - 17:45
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    Samsun'da trafik denetimini görenler, cam filmlerini sökmeye çalıştı

    Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesinde 1 saat süren trafik uygulaması yaptı.

    12 BİN 482 LİRA CEZA YAZILDI

    Toplam 32 aracın durdurularak incelendiği uygulama sonucu 14 araç sürücüsüne toplam 12 bin 482 TL ceza yazıldı.

    BAZI SÜRÜCÜLER FİLMLERİNİ SÖKTÜ

    Uygulama sırasanda bazı kişiler cam filmlerini söktü, bazıları ise cezaya itiraz etmeye çalıştı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, trafikte yapılan denetimlerin sürdürüleceği belirtildi.

    Samsun da trafik denetimini görenler, cam filmlerini sökmeye çalıştı #1

    Samsun da trafik denetimini görenler, cam filmlerini sökmeye çalıştı #2

    Samsun da trafik denetimini görenler, cam filmlerini sökmeye çalıştı #3

    Samsun da trafik denetimini görenler, cam filmlerini sökmeye çalıştı #4

    Samsun da trafik denetimini görenler, cam filmlerini sökmeye çalıştı #5

    Samsun da trafik denetimini görenler, cam filmlerini sökmeye çalıştı #6

    Samsun da trafik denetimini görenler, cam filmlerini sökmeye çalıştı #7

    Samsun da trafik denetimini görenler, cam filmlerini sökmeye çalıştı #8

    Samsun da trafik denetimini görenler, cam filmlerini sökmeye çalıştı #9

    Samsun da trafik denetimini görenler, cam filmlerini sökmeye çalıştı #10


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