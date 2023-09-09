Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

İHA
Samsun'da Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde, Gizem Yiğit (21) idaresindeki 34 UN 0643 plakalı hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı.
Hastanede yaşamını yitirdi
Kazada araç sürücüsü Gizem Yiğit ile akrabası Ezgi Nisa Y. (17) yaralandı. Ağır yaralanan Gizem Yiğit ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Ezgi Nisa Y. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Hayatını kaybeden Gizem Yiğit'in İlahiyat Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)