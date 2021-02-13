Samsun'da etrafını kontrol etmeden raylı sistem hattına giren sürücü ve yayalar, kazaya davetiye çıkarıyor.

Samsun'da 2020 yılında birçok tramvay kazası yaşandı.

Tramvay hattına kurallara uymadan giren sürücüler kazalara neden olurken, dikkatsiz vatandaşlar ise canlarını tehlikeye attı.

Kazaların çoğu maddi hasarlarla atlatılırken, birçok kişinin ölümden saniyelerle kurtulduğu anlar da oldu.

DİKKATSİZLİK KAZALARA NEDEN OLDU

Her gün 36,5 kilometrelik bir hatta 29 tren ile hizmet veren Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ’ın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, vatandaşların dikkatsiz bir şekilde tramvay hattına girdiği gözlenirken, kimi araç kullanıcılarının da uyarı levhalarına uymadığı görüldü.

Samsun'da tramvay kazaları kamerada VİDEO

















