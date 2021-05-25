Samsun'da tutuklanan zanlı, koronavirüs testine götürülürken tehdit etti

Samsun'da tutuklanan zanlı, koronavirüs testine götürülürken tehdit etti

Samsun'da amcasını darbettiği gerekçesiyle tutuklanan şahıs, cezaevine öncesi götürüldüğü sağlık kontrolünden koronavirüs testini yaptırmak istemedi.

Samsun’un Tekkeköy ilçesi Balcalı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, H.T. amcası M.T.’yi ailevi sorunlar nedeniyle darp ederek kafasından yaraladı. Hastaneye kaldırılan M.T.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

TUTUKLANAN ŞAHIS, CEZAEVİNE ÖNCESİ KORONAVİRÜS TESTİNE GÖTÜRÜLDÜ

Büyüklü Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan H.T., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan H.T., adliye çıkışı cezaevine götürülürken koronavirüs testi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

"BURNUMA ŞEY FALAN SOKARLAR, ÖLDÜRÜRÜM VALLA"

H.T.’nin test için sürüntü almaya götürülürken "Burnuma şey falan sokarlar, öldürürüm valla" demesi dikkat çekti. Sürüntü alınan H.T., daha sonra Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü.













