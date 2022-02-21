Samsun'da uçurumdan yuvarlanan araçtaki yaralılar halat yardımıyla çıkarıldı

Samsun'da uçurumdan dereye yuvarlanan otomobilde ağır yaralanan baba-oğul, halat yardımıyla bulundukları yerden yola çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Atakum ilçesi Samsun Ankara karayolu Adalar mevkisinde meydana gelen kazada, Mustafa Kayaoğlu idaresindeki 55 ED 894 plakalı otomobil, yoldan çıkarak takla atıp uçurumdan dereye yuvarlandı.

Kazada, araç sürücüsü Mustafa Kayaoğlu ile yanında bulunan babası Avni Kayaoğlu ağır yaralandı. Kaza yerine ambulans, bölge trafik polisi, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HALATLA ÇIKARILDI

Yaralılar, bulundukları yerden halat yardımıyla yola çıkartılarak ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.